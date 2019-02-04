رياضة | ليفربول "طمعان" في وست هام للابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول "طمعان" في وست هام للابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- كلوب: لا ضمانات للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه لا يضمن لقب الدوري الإنجليزي رغم تصدره للمسابقة قبل لقاء وست هام يونايتد غدًا في الجولة الخامسة والعشرين.

وقال يورجن كلوب: "ليفربول لم يحسم شيء في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ولا أشعر بالتوتر سريعاً، ولم أكن كذلك من قبل عندما حققت لقبي الأول في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني".

- كلوب يحذر ليفربول

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إن الريدز، أثبت بالفعل قدرته على التعامل مع أي ضغط يأتي في طريقه في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق ريدز 1-1 مع ليستر سيتي في آنفيلد ليل الأربعاء، مما يعني أن تقدمهم في القمة ارتفع إلى خمس نقاط، بدلاً من السبعة المحتملة، قبل جولة مباريات نهاية الأسبوع.

وحذر كلوب من أنه ستكون هناك لحظات عصيبة فيما يحاول فريقه الحفاظ على مصلحته على مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر في المباريات الـ 14 المتبقية، مع رحلة إلى وست هام يونايتد يوم الإثنين المقبل.

لكن المدير أشار إلى أن رحلة ليفربول إلى المباراة النهائية النهائية لدوري أبطال أوروبا ، والمطالبة بالتأهل للبطولة في حملات متتالية، كدليل على أن الحراس يستطيعون التعامل مع الموقف.

وقال كلوب: نعم، هناك ضغوط، كان هناك ضغط في العام الماضي، وكثير من الضغوط عندما لعبنا مانشستر سيتي بعيدا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتعاملنا معها.