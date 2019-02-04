رياضة | بروينز يهزم كابيتالز بدوري هوكي الجليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروينز يهزم كابيتالز بدوري هوكي الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأنقذ توكا راسك، حارس بروينز 24 محاولة على مرماه، ليصبح الحارس الأكثر فوزًا بالمباريات في تاريخ الفريق.
ووضع بروينز، حدًا لهزائمه أمام كابيتالز في 14 مباراة متتالية، وانتصر عليه لأول مرة منذ 29 مارس/أذار 2014.
وقفز بوسطن، إلى المركز الخامس في القسم الشرقي برصيد 63 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة على كابيتالز الذي يأتي في المركز السابع.
وتغلب كالجاري فليمز (4-3) على كارولاينا هوريكانز، فيما احتاج مونتريال كندينز، إلى وقت إضافي لينتصر بالنتيجة ذاتها على إدمونتون أويلرز.
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