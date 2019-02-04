رياضة | بعد سقوط سان جيرمان.. فريق وحيد لم يخسر في الدوريات الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سقوط سان جيرمان.. فريق وحيد لم يخسر في الدوريات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط باريس سان جيرمان بعد مرور 20 جولة من الدوري الفرنسي \في فخ الهزيمة خارج ملعبه أمام ليون بهدفين لهدف، ما جعل من العملاق الإيطالي يوفنتوس الفريق الوحيد الذي لم يسقط في أكبر 5 دوريات في أوروبا.

ويسير يوفنتوس بخطى ثابتة للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي فعلاوة على عدم تلقيه أي هزيمة بعد، يبتعد رجال أليجري عن أقرب ملاحقيهم نابولي بـ 9 نقاط كاملة.

الدوري الإيطالي

وحقق يوفنتوس الفوز في 19 مباراة حتى الآن بالدوري الإيطالي وتعادل في 3 جولات حاصدا 60 نقطة حتى الآن، علما أنه تلقى هزيمتين في دوري أبطال أوروبا، وهزيمة أطاحت به من بطولة كأس إيطاليا أمام أتلانتا.

الدوري الإسباني

أما في إسبانيا فتجرعت جميع فرق الصدارة الهزيمة لمرتين على الأقل لكل من برشلونة (الأول بـ 50 نقطة) وأتلتيكو مدريد (الثاني بـ 44 نقطة)، و6 مرات لريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

الدوري الإنجليزي

صراع قوي على اللقب هذا العام بين ليفربول ومانشستر سيتي وخلفهم توتنهام، وهي فرق تجرعت جميعها الهزيمة بعد مرور 25 أسبوعًا من عمر الدوري، حيث تلقى المتصدر ليفربول هزيمة واحدة، فيما تكبد رجال جوارديولا 4 هزائم، وأخيرا رفاق هاري كين 6 هزائم.

الدوري الألماني

الوضع في الدوري الألماني يشبه الدوري الإنجليزي حيث تلقى المتصدر بوروسيا دورتموند هزيمة واحدة، فيما تلقى الملاحقين بايرن ميونيخ وبوروسيا مونشنجلادباخ الهزيمة في 4 مباريات بعد مرور 20 جولة من البوندزليجا حتى الآن.

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ريال مدريد ينذر برشلونة قبل الكلاسيكو

وجه ريال مدريد تحذيرًا شديد اللهجة إلى برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وحقق ريال مدريد رابع انتصار له على التوالي في آخر أربع مواجهات لعبها في الليجا بالفوز على ألافيس بثلاثية نظيفة قبل لقاء الكلاسيكو.

واستعاد ريال مدريد تألقه الغائب هذا الموسم كما أحرز كريم بنزيمة هدفه السادس في 4 مباريات ليستعيد بريق التهديف.

كما أظهر ريال مدريد صلابة دفاعية فحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن الريال أصبح أكثر فريق في الليجا هذا الموسم يخرج بشباك نظيفة من معقله برصيد 8 مباريات بالتساوي مع أتلتيكو مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ديونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.