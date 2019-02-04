الامارات | الوصل يتعاقد مع برازيلي وغاني

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يتعاقد مع برازيلي وغاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي الوصل مع البرازيلي ماتيوس أفيلينو والغاني جورج دوبنغ 19 عاماً، في فئة المقيمين في الدولة. وحدثت لجنة دوري المحترفين قائمة الوصل في الموقع الرسمي بعدما أكمل "الإمبراطور" اجراءت قيد الثنائي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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