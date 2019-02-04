الاتحاد يسضيف المصرى بالسويس

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جدة - عمرو شويل يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد الجيش بالسويس مع دقات الخامسة عصر اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بحثاً عن طوق النجاة من صراع الهبوط لاسيما بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين دون رد فيما فاز المصرى على بتروجت بهدف دون رد .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل المصرى المركز السابع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

ويسعى حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث للتخلص من صراع الهبوط الذى يحاصر زعيم الثغر فيما يأمل إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى فى مواصلة الزحف نحو المربع الذهبى عن طريق مواصلة الانتصارات .