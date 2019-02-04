مواعيد مباريات اليوم وأبرزها: موقعة ليفربول ضد وست هام يونايتد

أسامة حافظ

تقام اليوم الإثنين مباريات في بطولات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

الاتحاد السكندري مع المصري البورسعيدي 5:00 مساء

الداخلية مع بيراميدز 7:30 مساء الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام يونايتد مع ليفربول 10:00 مساء الدوري الإسباني الدرجة الأولى

رايو فاليكانو مع ليجانيس 10:00 مساء الدوري الإيطالي

فروزينوني مع لاتسيو 8:00 مساء

كالياري مع أتلانتا 10:00 مساء

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