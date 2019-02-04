كتب - محمد همام:
حقق فريق نصر حسين داي فوزًا ثمينًا على ملعبه وبين جماهيره بالفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جاءت ضمن الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة بمسابقة الكونفدرالية.
وشهدت الدقيقة 19 من عمر المباراة تسجيل محمد الأمين هدف التقدم لنصر حسين داي من كرة رأسية قوية ليهدي التفوق لفريقه بهدف دون رد.
وفي الدقيقة 54 من زمن أحداث الشوط الثاني، أحرز شمس الدين حراج الهدف الثاني لأصحاب الأرض من كرة حرة مباشرة ليعزز التقدم للفريق الجزائري.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الزمالك.. نصر حسين داي يشارك جورهاميا في الصدارة بالفوز على بترو أتليتكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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