عامر حسين : إقامة مؤجلات الدوري بالترتيب أمر مستحيل

عبد العزيز جمال
قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، إن مؤجلات الدوري لا تقام بالترتيب وهذا أمر متعارف عليه، وكل الأندية رفضت إقامة الدوري بنظام المجموعتين.
وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر فضائية «الأولى»: إن لجنة المسابقات وافقت على زيادة خمسة لاعبين في قائمة كل فريق لمواجهة ضغط المباريات للأندية.
وأشار عامر إلى أن مباراة الأهلي والزمالك كان محددا لها 25 يناير الماضي والأمن اعترض على هذا الموعد لذلك تأجلت حتى 30 مارس.
وأوضح أن كل أندية الدوري الممتاز تعلم قبل انطلاق الموسم...
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