أحمد دويدار يجرى جراحة وتر أكيليس اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى اليوم، الاثنين، أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربى جراحة وتر أكيليس بأحد مستشفيات القاهرة تحت إشراف أحمد عبد العزيز . وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق. ومن المقرر أن يبتعد دويدار عن الملاعب لمدة تقارب الثمانية أشهر ليتأكد نهاية موسمه مع العجلات الحربية. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها السابع من فبراير فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام.

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