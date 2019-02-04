المقاصة يجهز صفقاته الجديدة لمواجهة الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب طلعت يوسف المدير الفنى لمصر المقاصة من جهازه المعاون سرعة تجهيز الصفقات الجديدة التى أبرمها الفريق الفيومى خلال اليوم الأخير من الميركاتو الشتوى حتى يكونوا مستعدين للمواجهات المقبلة بالدورى والتى ستبدأ بلقاء الإسماعيلى فى الجولة الـ21 للدورى وتعافد المقاصة مع عمر الوحش لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادما من الإسماعيلى ، وزياد على صابر لاعب الريان القطرى بالإضافة لناشئ من كسكادا . يذكر أن مصر المقاصة يحتل المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 30 وخسر اخر مباراتين امام الأهلى والزمالك بالدورى .

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