أول تصريح لنجم توتنهام هاري كين بعد إصابته

بوابة الوفد - سامح سعيد

أعرب المهاجم الإنجليزي الدولي ونجم توتنهام هاري كين عن تفاؤله بأمكانية العودة بشكل سريع الى الملاعب بعد الاصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال يناير الماضي .

وقال هاري كين في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس خلال تواجده في الولايات المتحدة الامريكية : اتعافي بشكل جيد من

الاصابة واشعر ان التورم تراجع بشكل واضح وحالة الكاحل طيبة وهو ما يجعلني في حالة تفاؤل لكن هذا لا يدعو للتسرع سننتظر حتى الاسبوع المقبل و نرى حالة الاصابة مع بدء التعامل مع الكرة .

وأضاف هاري كين نجم توتنهام : أتمنى ان اعود في اقرب وقت من اجل مساعدة فريقي في مبارياته الصعبة القادمة ولابد ان اكون إيجابيا واتمنى العودة في اقرب وقت .

وحول مباريات توتنهام الاخيرة في الدوري قال هاري كين : تابعت المباريات بمنتهى الاهتمام ونجحنا في اقتناص الفوز في تلك المباريات في النهاية وهو ما يبدو مهما في هذا التوقيت .