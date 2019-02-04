أعرب المهاجم الإنجليزي الدولي ونجم توتنهام هاري كين عن تفاؤله بأمكانية العودة بشكل سريع الى الملاعب بعد الاصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال يناير الماضي .
وقال هاري كين في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس خلال تواجده في الولايات المتحدة الامريكية : اتعافي بشكل جيد منالاصابة واشعر ان التورم تراجع بشكل واضح وحالة الكاحل طيبة وهو ما يجعلني في حالة تفاؤل لكن هذا لا يدعو للتسرع سننتظر حتى الاسبوع المقبل و نرى حالة الاصابة مع بدء التعامل مع الكرة .
وأضاف هاري كين نجم توتنهام : أتمنى ان اعود في اقرب وقت من اجل مساعدة فريقي في مبارياته الصعبة القادمة ولابد ان اكون إيجابيا واتمنى العودة في اقرب وقت .
وحول مباريات توتنهام الاخيرة في الدوري قال هاري كين : تابعت المباريات بمنتهى الاهتمام ونجحنا في اقتناص الفوز في تلك المباريات في النهاية وهو ما يبدو مهما في هذا التوقيت .
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح لنجم توتنهام هاري كين بعد إصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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