سيدة تطالب كونور ماكجريجور بالاعتراف بأبوته لطفلتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في مفاجأة مدوية؛ طالبت امرأة شابة بطل فنون القتال المختلطة، كونور ماكجريجور، بالاعتراف بابنته.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، ذكرت أن ماكجريجور، كان يخضع لحصة لتحويل البشرة إلى اللون الأسمر، داخل أحد الصالونات، فيما كانت تيري موراي، البالغة من العمر 26 عاما، تؤكد أنها أنجبت منه.

تيري قالت: إنها أقامت علاقة عابرة مع ماكجريجور في مدبنة ليفربول بإنجلترا، لكن البطل الإيرلندي ينفي هذه الأبوة ويتجه إلى إجراء تحليلات الحمض النووي حتى يثبت ما يقول.

تيري نشرت عدة صور “حميمية” إلى جانب البطل الإيرلندي الذي تقدر ثروته الطائلة بـ85 مليون يورو، وتقول الأم إن علاقتها مع ماكجريجور كانت خلال سفرها إلى مدينة ليفربول لأجل حضور سباق للخيول.

عمر الابنة المفترضة لماكجريجور يصل إلى سنة واحدة، وتقول الأم إنها لا تسعى إلى الحصول على المال لأن كل ما يهمها هو إثبات الأبوة.

ماكجريجور ينفي أن يكون قد مارس الجنس مع تيري، لكن الأم المحتملة تقول إنها مانعت في البداية حين بدأ يقوم باستدراجها جنسيا ثم قام بدعوتها في الفندق، في وقت لاحق.