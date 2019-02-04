مدرب الأشانتي الغاني: خسرنا بسبب خطأ فادح

أبدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد، سعادته بالانتصار بثلاثية نظيفة على ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا.

وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحن في لحظة جيدة، ونجحنا في تحقيق الانتصارات، حيث كانت الأمور مُعقدة من قبل ولكننا الآن أصبحنا أكثر صلابة، والهدف كان الخروج بشباك نظيفة".

وأضاف: "مواجهات الكأس والليجا ودوري الأبطال؟ نحن متحمسون لتقديم مباريات عظيمة، لأننا نتدرب لذلك، وتحسنا مؤخرًا، واستعدنا اللاعبين المُصابين، ونتطلع لهذه المباريات".

وتابع: "سيكون من الصعب مواجهة برشلونة، ولكن هذه المباريات دائما جميلة، وبالنسبة لأتلتيكو مدريد قلت دائما إنني قضيت 3 سنوات رائعة، وحاربت من أجل كل شيء، وسأكون دائما ممتنًا لأتلتيكو، وعلينا أن نقدم مباراة جيدة ضدهم".

وبسؤاله عن رأيه في أداء زميله فينيسيوس جونيور، أجاب: "لم أر لاعبا مثلها منذ إيدين هازارد حين كان شابا في ليل الفرنسي".

واختتم: "توقيع هازارد لريال مدريد؟ لا أريد الحديث عن هذا الأمر".