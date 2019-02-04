كورتوا: فينيسيوس يُذكرني بنسخة هازارد الفرنسية

أبدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد ، سعادته بالانتصار بثلاثية نظيفة على ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا.

وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحن في لحظة جيدة، ونجحنا في تحقيق الانتصارات، حيث كانت الأمور مُعقدة من قبل ولكننا الآن أصبحنا أكثر صلابة، والهدف كان الخروج بشباك نظيفة".

وأضاف: "مواجهات الكأس والليجا ودوري الأبطال؟ نحن متحمسون لتقديم مباريات عظيمة، لأننا نتدرب لذلك، وتحسنا مؤخرًا، واستعدنا اللاعبين المُصابين، ونتطلع لهذه المباريات".

وتابع: "سيكون من الصعب مواجهة برشلونة ، ولكن هذه المباريات دائما جميلة، وبالنسبة لأتلتيكو مدريد قلت دائما إنني قضيت 3 سنوات رائعة، وحاربت من أجل كل شيء، وسأكون دائما ممتنًا لأتلتيكو، وعلينا أن نقدم مباراة جيدة ضدهم".

وبسؤاله عن رأيه في أداء زميله فينيسيوس جونيور، أجاب: "لم أر لاعبا مثلها منذ إيدين هازارد حين كان شابا في ليل الفرنسي".

واختتم: "توقيع هازارد لريال مدريد؟ لا أريد الحديث عن هذا الأمر".