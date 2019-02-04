شكرا لقرائتكم خبر عن نقشبندي رئيساً لجائزة «قدسي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

كشف المنسق العام لجائزة المعلق الرياضي الراحل زاهد قدسي نجله الأكبر إبراهيم أنه تمت إعادة تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الجائزة برئاسة نبيل نقشبندي، وعضوية كل من: على سعيد الكعبي، إبراهيم الجابر، غازي صدقة، أحمد شوبير، مثمنا الجهد الكبير الذي قدمته اللجنة السابقة برئاسة زياد فارسي طيلة السنوات الـ4 الماضية.

وأشار إبراهيم قدسي إلى أن هناك اجتماعا للجنة الجديدة من أجل وضع الأفكار والخطط التي تهدف إلى توسيع قاعدة شعبية الجائزة عربيا وإقليميا.