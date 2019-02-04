شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيدات يسهمن في خدمة اللاعبين السعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أعلنت اللجنة التأسيسية للرياضيين السعودية يوم أمس (الأحد) أسماء الأعضاء الفائزين بالعمل في اللجنة، بحضور نائب رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومدير العلاقات الدولية باللجنة الأوليمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأوليمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي وأكثر من 50 لاعباً ولاعبة من رياضيي المملكة.

وفاز بعضوية لجنة الرياضيين السعوديين كل من اللاعبين: هاني آل محمد بنيله (37 صوتا)، وإبراهيم المعيقل (31 صوتا)، وبدر الدغيثر 28( صوتا)، ويعقوب الشمراني (27 صوتا).

وعلى مستوى السيدات، فازت ميسون الصويغ بعضوية اللجنة بعد نيلها (29 صوتا)، وبروق السدحان (28 صوتا)، ولمى الفوزان (26 صوتا).

فيما سيتم اختيار رئيس اللجنة وعضو مرشح من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية العربية السعودية خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال حلقة النقاش التي جرت مع اللاعبين في نهاية الاجتماع أن لجنة الرياضيين السعودية هي من أهم اللجان التي تم إنشاؤها حتى اليوم، كونها معنية بأهم عنصر رياضي وهم اللاعبون واللاعبات، مضيفأ أن الهدف من إنشائها هو خدمة الرياضيين السعوديين وتطوير مستوياتهم وتذليل جميع المشكلات والعقبات التي تواجههم على المستوى الرياضي والمهني، وذلك في سبيل تمثيلهم للرياضة السعودية على أكمل وجه.

وقال إن طموحهم في الفترة القادمة هو إنشاء لجنة لاعبين في كل اتحاد؛ الأمر الذي سيسهل من عملية الوصل بين الرياضيين ومسؤولي الرياضة في المملكة، مقدماً تهنئته للفائزين والفائزات بعضوية لجنة الرياضيين السعودية، مطالباً إياهم بالعمل الجاد لرفع اسم اللجنة على المستوى الأوليمبي العالمي، ومشدداً على أن العضو الفائز لا يمثل رياضته فقط، بل يمثل كل الرياضات بالمملكة.