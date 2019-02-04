شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن تركي يطالب اتحاد القدم بالشفافية ووضوح القرارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) شدد رئيس هيئة شدد رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على ضرورة قيام لجان الاتحاد السعودي بممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها وفقا لأنظمة ولوائح اتحاد القدم، وذلك خلال اطلاعه على مهمات لجان الاتحاد وسير أعمالها، وآلية العمل المتبعة، واجتماعه يوم أمس برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، وأعضاء مجلس إدارته بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض. وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي أهمية الشفافية والوضوح في القرارات كافة التي يتم اتخاذها من قبل الاتحاد ولجانه، والحرص على العمل التكاملي بين الاتحاد ورابطة دوري المحترفين السعودي.



كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز بن تركي يطالب اتحاد القدم بالشفافية ووضوح القرارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.