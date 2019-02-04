الحزم يقضي على الفيصلي بـ«القاتل»

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) قلب فريق الحزم تأخره أمام الفيصلي إلى فوز بهدف قاتل جاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس (الأحد) على ملعب مدينة المجمعة قلب فريق الحزم تأخره أمام الفيصلي إلى فوز بهدف قاتل جاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس (الأحد) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، إذ انتهى اللقاء بفوز الحزم بهدفين لهدف، وجاء الهدفان عن طريق كل من: جون باجوي (د. 79)، أسامة الخلف (د. 90+3)، فيما جاء هدف الفيصلي عن طريق جونيور (د. 55). وبذلك يصل الحزم للنقطة 19 محتلاً المركز الثاني عشر، فيما تجمد الفيصلي عند النقطة 24 وفي المركز الثامن.



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