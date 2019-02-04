شكرا لقرائتكم خبر عن خيمي يوقع عقد رعاية «الطائرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

وقع رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي عقد رعاية للعبة كرة الطائرة مع المهندس عماد عبدالرزاق الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات الوطنية، حتى نهاية الموسم الحالي.

من جانبه، أشار عضو مجلس الإدارة الوحداوية المشرف العام على لعبة كرة الطائرة بسام عبدالرزاق إلى أن فريقه يتربع على ترتيب الدرجة الأولى في دوري الطائرة دون أي هزيمة، وهو في طريقه إلى مكانه الطبيعي بين الكبار.

وأضاف: «إن هذه الرعاية ستدعم الفريق ماديا ومعنويا، ونحن حاليا بصدد تجهيز خطة تساعدنا على البقاء في الممتاز والمنافسة على بطولات الموسم وتمثيل المملكة خارجيا كما كان في المواسم الماضية، فقد أصبح لدينا فريق قوي يحقق كل الأماني والتطلعات».