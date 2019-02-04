شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون ينتزع لقب الغولف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

انتزع المصنف الثالث عالمياً داستن جونسون لقب البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، أول بطولة من الجولة الأوروبية تقام في المملكة العربية السعودية، ونال جونسون جائزة مالية بقيمة 535 ألف دولار، من إجمالي الجوائز المرصودة للبطولة البالغة 5.3 مليون دولار. وقدم جونسون أداءً مثالياً خلال مواجهته الحاسمة مع الصيني هاوتونغ لي الذي كان نداً قوياً طوال المواجهة، إلا أن جونسون حسم اللقب لصالحه في الجولة الختامية بتسجيله 19 ضربة تحت المعدل على أرض نادي الغولف رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقال جونسون بعد فوزه باللقب «إنه شعور يفوق الوصف فالفوز في هذه البطولة انطلاقاً من المملكة العربية السعودية يشكل إنجازاً فريداً بحد ذاته».

وأضاف «أشعر بالفخر حيال هذا الإنجاز، فالفوز في إحدى البطولات الكبرى للغولف بغض النظر عن النطاق الجغرافي يمثل انتصاراً كبيراً».

وحاول الصيني هاوتونغ لي الحائز على بطولتين للجولة الأوروبية التفوق على جونسون في بعض فترات الجولة الختامية إلا أن الضربات الموفقة للأمريكي وخصوصاً ضربة بوجي في الحفرة 16 توجته بطلاً للبطولة. وهنأ اللاعب هاوتونغ لي الذي سجل 17 ضربة تحت المعدل زميله داستن جونسون مؤكداً أحقيته في الفوز، وقال إنه خرج من هذه البطولة بالعديد من النتائج الإيجابية التي ستدعم مشاركاته المستقبلية في بطولات الغولف الكبرى.

وحل الإنجليزي توم لويس في المركز الثالث خلف جونسون ولي مسجلاً 16 ضربة تحت المعدل، ليسدل الستار على إحدى أهم بطولات الغولف في المنطقة وأنجحها.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي للغولف رئيس الجهة المنظمة للبطولة ياسر الرميان: «لطالما كنا واثقين من قدرة البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف على إحداث نقلة نوعية في الفعاليات الرياضية رفيعة المستوى التي تقام في المملكة العربية السعودية، وهذا ما تجلى بالفعل في النجاح اللافت للبطولة في نسختها الافتتاحية من خلال آلاف المواطنين السعوديين الذين أعربوا عن إعجابهم برياضة الغولف».