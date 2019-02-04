عودة يلجأ للجلسات النفسية فى بتروجت قبل مواجهة وادى دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق بتروجت اليوم استعداداته لمواجهة وادى دجلة غدا باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى . ويأمل محمد عودة المدير الفنى الجديد للفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط فى تلك المباراة للعبور بشكل مؤقت من المركز الاخير بجدول الدورى خاصة وأن الفريق يحتل المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 15 نقطة. حرص عودة على الإجتماع باللاعبين لتهيئتهم نفسياً للفترة المقبلة ونسيان الفترة الماضية، خاصة أن الفريق يضم عناصر مميزة قادرة على تحقيق الفوز فى أى مباراة. كان مجلس إدارة بتروجت قد أقال مؤمن سليمان المدير الفنى السابق للفريق وتم تعيين محمد عودة المدير الفنى السابق لأهلى بنى غازى بديلا له .

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