شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات جاهز لقيادة هجوم الأهلى أمام إنبى غداً فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو الأهلى على جاهزية حسين الشحات صانع ألعاب الفريق لمواجهة إنبي المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في بطولة الدوري العام. وتعرض حسين الشحات لكدمة فى مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتى حسمها الفريق الأحمر بخماسية نظيفة. كما يستعيد الأهلى فى مواجهة إنبى خدمات الثلاثى حمدى فتحى وإسلام محارب والحارس علي لطفى، بعد تعافيهم من الإصابة حيث اشتكى محارب من إصابة فى العضلة الخلفية، بينما تعرض لطفي إلى كدمة في الكتف، فيما اشتكى حمدى فتحى من إصابة فى العضلة الضامة.

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