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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..اتحاد الاسكواش يجري قرعة بطولة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى اليوم الاثنين قرعة بطولة الاسكواش التي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 7 فبراير الجاري وحتى الحادي عشر من نفس الشهر، للفئات العمرية من 11 وحتى 19 سنة ناشئين وناشئات.
كان الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، قد خاطب الأندية التابعة له للكشف عن تفاصيل البطولة التي تصنف بالفئة c للموسم 2018/2019، حيث تجرى قرعة بطولة الأهلي غداّ بمقر الاتحاد باستاد القاهرة الدولي.
وجاء خطاب اتحاد الاسكواش كالتالي:
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