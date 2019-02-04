شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: الدورى قد ينتهى قبل أمم أفريقيا فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه من المتوقع انتهاء مسابقة الدورى الممتاز فى أغسطس المقبل.

وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الدورى قد ينتهى قبل انطلاق بطولة آمم أفريقيا حال فشل الأهلى والزمالك فى التأهل لقبل نهائى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

وأضاف: "مباراة الأهلى والزمالك كان محددا لها 25 يناير الماضى والأمن اعترض على هذا، لذلك تأجلت حتى 30 مارس".

وأكد عامر حسين أن كل أندية الدورى الممتاز تعلم قبل انطلاق الموسم أن هذا الموسم استثنائى وضغط المباريات بسبب تعديل مواعيد بطولة أمم أفريقيا.

وقال: "مؤجلات الدورى لا تقام بالترتيب وهذا أمر متعارف عليه كل والأندية رفضت إقامة الدورى بنظام المجموعتين".، تابع رئيس المسابقات: "قمنا بالموافقة على زيادة خمسة لاعبين فى قائمة كل فريق لمواجهة ضغط المباريات للأندية".