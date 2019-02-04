شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلى يفقد لقب البطولة العربية للطائرة سيدات بالخسارة أمام الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب البطولة العربية للأندية التى اختتمت اليوم بإستاد القاهرة بالخسارة أمام الصفاقسى التونسى بنتيجة 3 /0.

شهد مشوار الأهلى فى البطولة تحقيق الفوز فى كل المباريات على جميع الفرق المشاركة بنتيجة 3 /0 وهم ، الدفاع الحسنى المغربى و الصيد و المحرق البحرينى و سبورتنج والزمالك قبل أن يخسر أمام الصفاقسى التونسي 0 / 3 .

كما شهد اللقاء حضور جماهيرى مقتصر على أولياء أمور اللاعبات و أعضاء الجمعية العمومية للقلعة الحمراء فقط، وتواجد وزير الرياضة أشرف صبحى فى الملعب لمتابعة المباراة.