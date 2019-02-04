رياضة | أول تعادل للرجاء المغربي تحت قيادة باتريس كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعادل للرجاء المغربي تحت قيادة باتريس كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل فريقا حسنية أغادير والرجاء المغربيين بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وقاد الرجاء المغربي باتريس كارتيرون في منصب المدير الفني في أول مباراة رسمية بالكونفيدرالية بعد رحيله عن الأهلي المصري.
وواصل محسن ياجور نجم الرجاء تألقه في المباريات الأخيرة، واستطاع تسجيل هدف فريقه الوحيد، بعد ثلاثيته في شباك الدفاع الجديدي بالدوري.
وأكد محسن ياجور أنه سيحظى بدور كبير مع المدرب الجديد باتريس كارتيرون الذي يفضل اللعب بمهاجم داخل الصندوق، وهو ما يميز اللاعب المخضرم عن بنحليب.
كما تقلصت خطورة أصحاب الأرض، الذين كانوا يعتمدون على الداودي، في البناء من الخلف، إلى جانب أنه أحد المتخصصين في الكرات الثابتة.
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