شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يجد ضالته في شريك جديد بالبلوجرانا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد تقرير صادر من العاصمة الأسبانية مدربد أن الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قد عثر على الشريك المثالي له في فريقه وهو كارليس ألينا الذي يحمل نفس جينات البولجا خاصةً وأنه خريج مدرسة اللامسيا التي تخرج منها ميسي وظهرت موهبته للعالم.

وعلى الرغم من غياب اللاعب عن فريقه لأكثر من مناسبه إلى أن ألينا وصل لتفاهم كبير مع الليو ميسي خاصةً وأنه قبل إنضمامه للفريق الأول وتصعيده من الرديف كان يعتقد أنه لاعب مميز يمتلك بعض الذكاء والشخصية داخل أرضية الملعب لكن التعامل مع ميسي شيء مختلف على حد قوله.

وكان ألينا قد شارك في 66 دقيقة امام فريق نادي فالنسيا في المباراة التي تعادل فيه فريقه مع الخفافيش بهدفين لكل فريق لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من الليجا ونجح خلالها اللاعب في القيامة ب75 تمريرة صحيحة ولم يخطأ سوى في سبعة تمريرات فقط.

وكانت أغلب التمريرات للأسطورة ليونيل ميسي الذي نجح في تسجيل هدفي فريقه وأنقذهما من مرار الخسارة في مباراة مجدداً.