شكرا لقرائتكم موعد مباراة ليفربول و وست هام فى الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم الأثنين ليفربول نظيره وست هام يونايتد فى المباراة التى ستجمعهما اليوم ضمن مباريات الجولة 25 لمباريات بطولة الدورى الانجليزي اشهر دوريات العالم. موعد مباراة ليفربول ووست هام ويلتقى ليفربول الذى يخرج فى المباراة لمواجهة وست هام على أرضه فى تمام الساعة العاشرة مساءًا. ومن المقرر أن يشارك الأسطورة المصرية محمد صلاح فى تشكيلة فريق ليفربول الأساسية التى سيخوض بها يورجن كلوب المدير الفنى للفريق.

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