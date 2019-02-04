شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : الزمالك كان خارج الخدمة فى كينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك إنه يحمد الله بأن السقوط جاء فى المباراة الأولى بدور المجموعات بالكونفدرالية وفى لقاء خارج الديار مشيرا إلى أن إدارة النادى الأبيض لن تتعامل بالقطعة مع اللاعبين بعد رباعية جورماهيا الكينى.

أضاف المشرف على الكرة بفريق الزمالك فى تصريحات لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر إن الفريق الأبيض فاز فى 90 % فى المبارايات التى خاضها خلال الموسم الحالى بمختلف البطولات".

تابع أمير مرتضى انه يتفهم ضغط المباريات الشديد خلال الموسم الحالى ولن يتعامل مع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جروس بالقطعة لافتا إلى أنه قد توجد بعض الأخطاء التي وقعوا فيها، والتي سيناقشها بطبيعة الحال، ويشرح له المدرب وجهة نظره، لكن لا قرارات انفعالية أو ردود فعل مبالغ فيها سواء في الفرحة عند الفوز أو الغضب عند الخسارة".

أكمل أمير أن الزمالك سيعود ويبدأ الاستعداد مباشرة لمباراة النجوم الهامة يوم السبت المقبل، ثم يبدأ بعدها التفكير في الكونفدرالية مجددا".

وتحدث المشرف العام على فريق الزمالك عن دخول تقنية الفيديو " V.A.R لمباريات الدوري المصري، قائلا "الكرة تطورت في العالم كله، ويجب أن نساير العالم أيضا، نملك الآن أسماء مدربين كبيرة وأيضا لاعبين بداية من فلوران مالودا الذي تعاقد مع وادي دجلة قبل سنوات، ثم لاعبي الأهلي والزمالك الدوليين حاليا".

وأردف "أعتقد أن الـVAR لم يعد رفاهية. أيضا جودة البث للمباريات وجودة الملاعب وملابس الأندية، وقبل كل ذلك عودة الجمهور للمدرجات وتحديد جدول المسابقة من البداية كلها أمور باتت من الضروريات الآن".

أكد أمير مرتضى إنه لا نية لدى مجلس الإدارة بإيقاف مستحقات لاعبى الفريق الأول، بعد الخسارة من جورماهيا الكينى بنتيجة 4/2 في اللقاء الذى جمعهما أمس، الأحد، على ستاد موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

أشار إلى أن الخسارة واردة في كرة القدم، ولا يوجد فريق يفوز دائمًا، ولاعبوا الزمالك كانوا خارج نطاق الخدمة أثناء مواجهة جورماهيا، لافتًا إلى أن هناك لائحة داخلية يتم اتباعها ولا تخترق إلا في حالات استثنائية أو لزيادة المكافآت.