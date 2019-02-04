شكرا لقرائتكم فيديو.. ليون يصعق باريس سان جيرمان فى الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق فريق أولمبيك ليون الفرنسي فوزا صعبا على حساب نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي.
تقام سان جيرمان أولا بعد 7 دقائق عبر الأرجنتيني آنخيل دي ماريا بالهدف الأول، قبل أن يتعادل موسى ديمبيلي لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 قبل نهاية الشوط الأول.
وبعد بداية الشوط الثانى سجل نبيل فقير الثاني لصالح ليون فى الدقيقة 49 عبر ركلة جزاء، وهو الهدف الذى قاد ليون إلى الثلاث نقاط.
وبذلك يتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 56 نقطة فى الصدارة بفارق 10 نقاط عن الوصيف ليل، فى المقابل ارتفع رصيد ليون إلى 43 نقطة فى المركز الثالث.
ونجح ليون فى رد الاعتبار لنفسه بعد خسارته المذلة ذهابا على ملعب "بارك دى برانس" بخماسية نظيفة في 7 أكتوبر الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ليون يصعق باريس سان جيرمان فى الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.