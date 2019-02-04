شكرا لقرائتكم فيديو.. ليون يصعق باريس سان جيرمان فى الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق أولمبيك ليون الفرنسي فوزا صعبا على حساب نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي.

تقام سان جيرمان أولا بعد 7 دقائق عبر الأرجنتيني آنخيل دي ماريا بالهدف الأول، قبل أن يتعادل موسى ديمبيلي لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد بداية الشوط الثانى سجل نبيل فقير الثاني لصالح ليون فى الدقيقة 49 عبر ركلة جزاء، وهو الهدف الذى قاد ليون إلى الثلاث نقاط.

وبذلك يتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 56 نقطة فى الصدارة بفارق 10 نقاط عن الوصيف ليل، فى المقابل ارتفع رصيد ليون إلى 43 نقطة فى المركز الثالث.

ونجح ليون فى رد الاعتبار لنفسه بعد خسارته المذلة ذهابا على ملعب "بارك دى برانس" بخماسية نظيفة في 7 أكتوبر الماضى.