شكرا لقرائتكم جروس يطلب تحريات عن المستبعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تقريراً عن حالة اللاعبين المتواجدين بالقاهرة حيث خاضوا التدريبات فى الفترة الماضية، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة نجوم إف سى، فى المباراة التى ستقام بين الفريقين، السبت المقبل، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

يعود الزمالك غدا الثلاثاء من كينيا بعد الخسارة التى تلقاها الأبيض أمام جورماهيا الكينى، بنتيجة 4 / 2 فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية ويعد من أبرز مستبعدين الزمالك من رحلة كينيا الثلاثى أحمد مدبولى ومحمد إبراهيم وأيمن حفنى بجانب المصاب مصطفى فتحى حيث طلب جروس تقريرا طبيا وفنيا عن حالته بعد غيابه طوال الفترة الماضية عن الفريق بسبب تجدد شكواه من إصابة الركبة التى أبعدته عن المشاركة مع الأبيض فى المباريات الأخيرة ضمن التحضيرات لمباراة النجوم وكان الثلاثى مدبولى وإبراهيم وحفنى قد شاركوا مع فريق الشباب بالنادى فى مواجهة المقاصة ببطولة الجمهورية.