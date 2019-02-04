العويس: دولية الفجيرة أسهمت بقوة في نهضة التايكواندو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

واصل لاعبو ولاعبات الإمارات، مسيرة التفوق ضمن منافسات اليوم الثالث لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو والتي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة واتحاد الإمارات للتايكواندو، بمشاركة قياسية بلغت 1257لاعباً ولاعبة موزعين على 80 فريقاً يمثلون 40 دولة من مختلف قارات العالم.

واستطاع أبطال الإمارات، الظفر ب 95 ميدالية ملونة منها 27 ذهبية و28 فضية و40 برونزية، تقاسمتها أندية الفجيرة للفنون القتالية، والشارقة للدفاع عن النفس في الأحزمة السوداء والأحزمة الملونة، كما قدم اللاعبون واللاعبات مستويات فنية، أبهرت الجميع، فيما نال لاعبو الأردن 28 ميدالية ملونة في مختلف الأوزان، كما برز إلى الواجهة لاعبو المملكة العربية السعودية ومصر وكازاخستان وأوزبكستان، بعد أن نجحوا في تقديم عروض مميزة استحقوا عليها تحقيق العديد من النتائج المتقدمة.

وأعرب أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عن سعادته بالنقلة النوعية التي تشهدها رياضة التايكواندو في الدولة بفضل بطولات الفجيرة التي أسهمت في تطورها الكبير، مقدماً الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، للدعم اللامحدود الذي تحظى به اللعبة، وأثنى على الجهود المميزة لنادي الفجيرة للفنون القتالية باستضافة وتنظيم البطولة للعام السابع على التوالي، مؤكداً أن القيادات الرياضية الدولية في التايكواندو، أكدوا له أنهم أصبحوا ينتظرون إقامة هذه البطولة سنوياً لمتابعة مستوياتها والاطلاع على حركة تطور التايكواندو في الشرق الأوسط.

وكانت أبرز نتائج الحزام الأسود في وزن تحت 78 كجم فوز الباكستاني دانيش بالذهبية، تلاه الكويتي وليد الشمري بالفضية، وفي وزن أكثر من 78 كجم فاز السعودي علي مبروك بالذهبية، تلاه المصري محمود محمد بالفضية، ثم الأردني بشار حداد بالبرونزية، وفي وزن تحت 68 كجم فاز لاعب الشارقة فهد عبد الرزاق بالذهبية، تلاه المصري أحمد وليد بالفضية، بينما نال اللاعب إيمان كوروش من فريق (التسامح اي جي بي - دبي) بالميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 59 كجم فاز الأوزبكي اكراموف بالذهبية، وحل الأردني وسام أياد في المركز الثاني والميدالية الفضية، تلاه لاعب أوكرانيا فلادسلاف بالبرونزية.

ونالت لاعبة الإمارات زينب أحمد ذهبية وزن تحت 68 كجم للناشئات، وفي وزن تحت 52 كجم فازت لاعبة نادي الشارقة ريم مصطفى، تلاها لاعبة الفجيرة للفنون القتالية سارة الخرابشة بالفضية.

وفي وزن تحت 46 كجم فازت الأوزبكية راشونا بالذهبية، تلتها السويدية هولمستر بالفضية، بينما أحرزت لاعبتا الفجيرة للفنون القتالية مريم طاهر وزميلتها بدرية الملا، البرونزية مناصفة.

وفي أبرز نتائج الأوسمة الملونة، فازت ميثاء عبد العزيز من الشارقة بالذهبية لوزن تحت 42 كجم، وفازت روان محمد بالفضية ونوره سلطان من الفجيرة للفنون القتالية بالبرونزية، وفي وزن تحت 49 كجم فازت بالذهبية عائشة أحمد من كلباء، تلتها هوراء أحمد من مدرسة الإمارات وميرة إبراهيم من الشارقة، وفي وزن تحت 52 كجم فازت رهف امجد من الفجيرة بالذهبية، تلتها حور حميد من الفجيرة أيضاً بالفضية.

ونال مدرب فريق التسامح (دبي اي جي بي) جاسم المطروشي، وسام الإشادة بوصفه أول مدرب تايكواندو من أصحاب الهمم في الدولة، ونجح فريقه من الفوز بثماني ميداليات ملونة.