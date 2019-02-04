«الشارقة الرياضية» تنقل دوري الخليج العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قناة الشارقة الرياضية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، نقلها الكامل لمباريات دوري الخليج العربي على الهواء مباشرة، بداية من الجولة ال14 من الموسم الكروي التي تنطلق اليوم.

وخصصت القناة لاستضافة الحدث الكروي الجماهيري الأبرز على مستوى الدولة، استوديوهات تلفزيونية متخصصة وفق أعلى المواصفات العالمية الخاصة بنقل الأحداث الرياضية الكروية، مجهّزة بأنظمة بث وشاشات عرض متكاملة تسمح بدعم المحللين بخيارات واسعة لتحليل المباريات وتوضيح كافة النقاط الفنية والتحكيمية الخاصة باللقاءات، وسعت إلى ضم نخبة من المحللين والخبراء في اللعبة، بما يساهم في الارتقاء بمحتوى ومضمون المادة المقدمة للمشاهد.

كما خصصت القناة برنامج «من الإمارات» الذي سيقدم نظرة شاملة عن الرياضة الإماراتية، وتفاصيل خاصة بدوري الخليج العربي، وسيستمر برنامج الخط الرياضي الذي يبث عبر إذاعة الشارقة وقناة الشارقة الرياضية، والذي يعتبر نبض الجماهير الأول، في نقل آرائهم وملاحظاتهم إلى المسؤولين، ووفرت القناة استوديو نقل مباشر من أرض الملعب، يتولى مهمة تسليط الضوء على أهم مجريات المباريات لحظة بلحظة، إضافة إلى تجهيز طواقم مراسلين لمواكبة الحدث واستطلاع آراء الجماهير الوفية لأنديتها طوال أيام الموسم الكروي من ملاعب الدولة، كما سيستمر برنامج ملاعبنا بنهاية كل أمسية في تسليط الضوء على كواليس وقضايا المسابقة.

وأشار راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية إلى أن دوري الخليج العربي يعد أحد أهم الأحداث الكروية التي تقام على أرض الدولة لكونه يضم نخبة من الأندية واللاعبين الذين ساهموا في الارتقاء بواقع الرياضة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تنسجم مع أهداف هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الرامية إلى تلبية تطلعات عشّاق كرة القدم، ووضعهم في صورة أحداث ومجريات الدوري بشكل أقرب وأوسع.

وأضاف مدير قناة الشارقة الرياضية: «ينسجم بث الدوري بشكل مباشر للجماهير مع استراتيجية وتطلعات الهيئة، عقب المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتحويل المؤسسة إلى هيئة، في الارتقاء بجودة ونوعية العمل الإعلامي، فالشارقة الرياضية منذ انطلاقها قبل 12 عاماً وهي تواكب مختلف الفعاليات والأحداث التي تقام على أرض إمارة الشارقة والدولة بشكل عام، وما نقلنا للدوري إلا حرص على تثبيت هذا الحضور الذي بات يشكل جزءاً مهماً من الواقع التنموي للمجتمع الإماراتي».

وأضاف العبود: «كانت ومازالت قناة الشارقة الرياضية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإعلام الرياضي في الدولة ونملك قاعدة جماهيرية كبيرة تثق في إمكانياتنا وقدراتنا على تشكيل إضافة للمسابقة، ونتعهد بتسخير هذه القدرات لخدمة المسابقة والرياضة الإماراتية وإرضاء مشاهدينا».

يذكر أن قناة الشارقة الرياضية بدأت العمل في العام ٢٠٠٧ تحت مظلمة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، كمنصّة رياضية متخصصة ومستقلة في مجال التغطيات الميدانية والمواكبة الإعلامية لباقة متعددة من الفعاليات والبطولات الرياضية المقامة محليّاً كبطولة الشارقة الرياضية الصحراوية التي ستنطلق في مطلع العام المقبل وبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية التي ساهمت برفد اللعبة بمواهب عديدة، فضلاً عن تغطيات لأبرز الأحداث مثل بطولة الأندية العربية للسيدات، وسباقات الزوارق السريعة، وطواف الشارقة الدولي للدراجات ومسابقات الهجن والخيول، والدوري البلجيكي لكرة القدم، بالإضافة إلى تغطياتها المستمرة لألعاب السلة واليد والطائرة والفئات السنية، وحتى رياضة المعاقين، وغيرها من المنافسات الرياضية المحلية والعالمية.