«دوبلكس» يكسب أول سباقات كأس الوثبة في فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «دوبلكس» لفيصل صديق المطوع وبإشراف المدرب الفرنسي شارل جوردين، وبقيادة جوليس موبين، بلقب الجولة الأولى من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز الدولية، والذي أقيم بمضمار بو بفرنسا أمس الأول، تحت مظلة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية في نسخته الحادية عشرة، وتحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيول العربية من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وجاء السباق الذي شاركت فيه نخبة من الخيول الفائزة بالسباقات المصنفة قوياً وحافلاً بالإثارة والتشويق في السباق الذي أقيم لمسافة 1950 مترا، وبلغت جائزته المالية 17 ألف يورو، وسيطرت فيه خيول الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى.

وجاء فوز «دوبلكس» بفارق 2,5 طول عن المهرة «جديدا» بإشراف دايمين فاتريجانت وبقيادة روبرتو مونتنيجرو، وجاء ثالثاً «جاهز» بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة فرانسوا بيرترا، وكلاهما لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسجل «دوبلكس» البالغ من العمر خمس سنوات والمنحدر من نسل «مجاني» والفرس «ايشا دو فاوست» زمناً قدره 2:13:00 دقيقة.

وأشادت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان بالانطلاقة الأولى لكأس الوثبة ستاليونز، وقالت: إن الجولة الأولى من سلسلة سباقات الوثبة ستاليونز الدولية، جاءت قوية من خلال مشاركة نخبة من الخيول القوية في أوروبا، وكانت موفقة بالرغم من أن موسم السباقات في فرنسا كان في أوله.