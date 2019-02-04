مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية يدشن أعماله في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، دشنت دبي أمس مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية بفندق إنتركونتيننتال فستفال سيتي، بحضور ممثلي 45 دولة، حيث استعرض جيونج مين لي رئيس لجنة اللاعبين في الجلسة الأولى الخطة الاستراتيجية للجنة البارالمبية الآسيوية والأنشطة وأدوات التطور في الأقاليم الخمسة وهى منطقة وسط آسيا ومنقطة شرق آسيا وغرب آسيا وجنوب آسيا إضافة إلى منطقة الجنوب الشرقي، حيث تعتبر القارة الآسيوية الأكبر من حيث نسبة الرياضيين من ذوي الإعاقة والتي تمثل 65% من معاقي العالم، كما أنها الأكثر نشاطاً في مجال الرياضة بصفة عامة و«أصحاب الهمم» على وجه الخصوص.

حضر الافتتاح مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي ممثل سمو راعي الحفل، وإيوفيلما تشودين أميرة مملكة بوتان، وأندريو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخالد آل حسين مدير إدارة الرياضة بالهيئة العامة للرياضة، ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، والدكتور عبدالرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا، وعدد من المسؤولين.

واستعرض المؤتمر العديد من قصص النجاح الملهمة التي لعبت دوراً كبيراً في تبوؤ القارة الآسيوية مكانتها المرموقة في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» في العالم على أرض التسامح، بعد أن احتضنت الإمارات العائلة الآسيوية في محطة مهمة بدبي لتطوير الألعاب المختلفة، يتبادل من خلالها المشاركون الخبرات، من أجل رسم خريطة تميز ترتقي بكل منتسب للحركة البارالمبية في القارة الصفراء إلى آفاق النجاح.

وكرم مطر الطاير برفقة ثاني جمعة بالرقاد الفائزين بجوائز الاستحقاق الآسيوي وهم: محمد محمد فاضل الهاملي لجهوده على مدار عقد من الزمان في تطوير الحركة البارالمبية، كما شمل التكريم كايرات بورانباييف أحد الشخصيات البارزة الكازاخستانية، والكوري مينوج هو لي الذي لعب دوراً مؤثراً في تشكيل أول فريق موحد لكوريا في تاريخ الرياضات البارالمبية، كما شمل التكريم راجا سابتا أوكتوهاري رئيس اللجنة المنظمة العليا للألعاب الآسيوية البارالمبية بأندونيسيا 2018، والذي لعب دوراً كبيراً في نجاح «آسياد جاكرتا»، وأسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدرجات ممثلاً عن المجلس الأولمبي الآسيوي.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد خلال المؤتمر أن مشاركة 45 دولة في هذا المحفل الكبير يؤكد مكانة الإمارات في الخريطة العالمية بصفة عامة والقارية على وجه الخصوص.

ووجه ماجد العصيمي في كلمته الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر للحركتين البارالمبية الآسيوية والعالمية، مبيناً أن أهمية الحدث تتمثل في تواجد أبناء العائلة الآسيوية بدبي من أجل التخطيط للوصول إلى أعلى القمم من التميز والإبداع، وذلك بإلقاء الضوء على العديد من الموضوعات التي تصب في مصلحة اللاعبين ومناقشة الخطط المستقبلية المقبلة.