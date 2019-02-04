اتحاد كلباء يجدد لجوجاك

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم عن تجديد عقد الدولي المجري بالازس جوجاك لمدة موسم واحد، وذلك بعد تألقه مع «النمور» الذي انضم إليه في سبتمبر/أيلول الماضي بديلا للنيجيري لوال المصاب.

وسبق لجوجاك أن لعب مع الوحدة، وهو يخوض الموسم الثالث له في دوري الخليج العربي.

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