شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد يهنئ محمد بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تتويج فرسان الإمارات أبطالاً في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل التي أقيمت أمس الأول في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وكتب سموه على حسابه في «تويتر»: «أجمل التبريكات للشيخ محمد بن راشد، تتويج فرسان الإمارات أبطالاً في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، في العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.. بطولة عالمية في أحضان صرح تاريخي يسلط الضوء على الكنوز الحضارية في السعودية والمنطقة».

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