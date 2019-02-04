شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الجولة 15 من الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

تفتتح عصر اليوم منافسات الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراة واحدة فقط في بغداد بين فريق الحسين وضيفه القادم من البصرة فريق البحري.

من جانب آخر، يخضع لاعب المنتخب العراقي الأول وفريق القوة الجوية لكرة القدم علي حصني إلى علاج طبيعي مكثف في العاصمة اللبنانية بيروت جراء الإصابة التي لحقت به في مباراة العراق وقطر في بطولة كأس آسيا التي اختتمت مؤخراً في الإمارات.

وذكر حصني أن مدة علاجه تستغرق حوالي أسبوعين سيعود بعدها إلى بغداد للالتحاق بتدريبات فريقه القوة الجوية.

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