شكرا لقرائتكم خبر عن بارما يصدم يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع يوفنتوس ثمن استرخاء لاعبيه وفرط بفوز في متناوله بعد تقدمه على ضيفه بارما 2-صفر و3-1 بفضل ثنائية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واكتفى في نهاية المطاف بالتعادل 3-3 في الدوري الإيطالي.

وبتسجيله ثنائية أصبح رونالدو أول لاعب من يوفنتوس يصل إلى 17 هدفاً أو أكثر في الدوري منذ الفرنسي دافيد تريزيغيه.

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