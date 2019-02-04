شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: الشارقة يملك لاعبين ممتعين وسحرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس
أكد مدرب الظفرة الصربي فوك رازوفيتش قبل مباراة الشارقة غدا الثلاثاء، أن فريقه جاهز للقاء مع استئناف دوري الخليج العربي، وقد يغيب عنه خالد الدرمكي الذي أصيب في مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام باختاكور الأوزبكي.
وقال رازوفيتش ان الشارقة فريق مميز ويملك لاعبين أجانب سحرة في كرة القدم ويمتعون المشجعين.
من جهته، ذكر عبد السلام جمعة مدير الظفرة، أن الفريق الأول جاهز تماما لخوض مباريات الدور الثاني، بعدما أتاح الجهاز الفني للفريق الفرصة لكافه اللاعبين المسجلين للمشاركة في فترة الإعداد، بعد أن تم تجديد الثقة باللاعبين الأجانب والمحليين دون تغيير لتكمله المشوار بنفس الروح والحماسة التي ظهر بها الفريق في آخر مباريات الدور الأول.
وأضاف: «الاستعدادات ستتواصل عقب مباراة الشارقة، للقاء فريق دبا الفجيرة يوم الجمعة المقبل باستاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كاشفا عن عودة الحارس زايد أحمد الحمادي والمدافع راشد مهير الكتبي بعد شفائهما من الإصابة، كذلك عودة المدافعين حسن عبد الرحمن وإبراهيم سعيد اليعقوبي، بجانب لاعب الوسط عبدالله عبد القادر الصيعري وسهيل الحربي وسعيد الرواحي».
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