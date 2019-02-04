سيدات هوكي الجليد في بوسطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت بعثة منتخبنا الوطني لهوكي الجليد للسيدات، إلى مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، لإقامة معسكر تدريبي، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس التحدي الآسيوية للسيدات 2019، الذي سيقام في أبوظبي خلال الفترة ما بين 14 و20 أبريل المقبل، وستحضر اللاعبات بعض مباريات دوري المحترفين الأمريكي لهوكي الجليد، إضافة إلى حصص تدريبية وتعليمية، وكذا خوض عدة مباريات ودية مع أشهر الأندية الأمريكية لهوكي الجليد، بهدف زيادة الاحتكاك واكتساب الخبرة .

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من سفارة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعدت برنامجاً خاصاً للبعثة، يبدأ من ولاية واشنطن مروراً بنيويورك وبوسطن.

وقال هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم المنتخبات الوطنية التي تشارك في البطولات القارية للظهور بمستوى فني منافس، وتحقيق أفضل النتائج.

من جهته قال جمعة الظاهري، الأمين العام للاتحاد: «من المتوقع أن يعود منتخبنا الوطني لهوكي الجليد للسيدات، بعد هذه الزيارة بفائدة كبيرة؛ نظراً لبرنامج الزيارة الحافل بكثير من الحصص التدريبية والمباريات الودية».