بيريرا: مواجهة صعبة في انتظارنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد



تمثل مباراة الجزيرة أمام شباب الأهلي اليوم مفتاح «فخر أبوظبي» لدخول مرحلة إياب الدوري بقوة والتمسك بوصافة الترتيب مواصلاً مطاردة القمة بفارق 3 نقاط عن الملك الشرقاوي، وتكتسب المباراة أهميتها من قوة المنافسين وما يضمانه من نجوم بين صفوفهما، وفارق النقاط الثلاث التي تفصل بينهما في جدول ترتيب البطولة.

ويدفع الهولندي داميان هيرتوغ، المدير الفني للجزيرة، في مباراة اليوم بتشكيلة يعوض فيها الغيابات العديدة التي تصل لستة لاعبين، ومن المتوقع أن تضم التوليفة اليوم كلاًّ من: علي خصيف، وفي الدفاع محمد فوزي وفارس جمعة ومسلم فايز وسالم راشد، وفي منتصف الميدان عبد الله رمضان ويعقوب الحوسني وأمامهم خلفان مبارك وأسانتي وليوناردو، وفي المقدمة علي مبخوت.

بدوره، توقع البرازيلي ليوناردو بيريرا محترف الجزيرة أن تحفل مباراة فريقه في مواجهة شباب الأهلي من الدوري بالإثارة والندية، وأن تكون صعبة على الطرفين؛ لاستعداد عناصرهما للمباراة بصورة جيدة، خلال فترة توقف المنافسات المحلية لمدة شهر، بسبب استضافة كأس آسيا في الدولة.

وأشار إلى أن سر تألقه في منافسات مرحلة الذهاب من الدوري ومساهمته في إحراز أهداف مؤثرة لفخر أبوظبي يعود إلى تركيزه على أداء الحصص التدريبية، والاجتهاد من أجل الارتقاء بمستواه بصفة مستمرة، وأن يكون جاهزاً لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني في المباريات، والمساهمة في تحقيق فريقه الفوز بفضل مساندة زملائه اللاعبين.

وعن مشاركة المنتخب في كأس آسيا، أوضح: «تابعت مباريات منتخب الإمارات في البطولة، وقدم مستوى مميزاً طوال مبارياته التي سبقت دور نصف النهائي التي كانت المحطة الأخيرة للأبيض في البطولة».