قويض: وضع دبا لا يسمح له بالهزيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”



طوى دبا الفجيرة، الأخير، صفحة الدور الأول، ووضع الفريق كل ثقله لمشوار النصف الثاني الذي يستهله اليوم بلقاء ضيفه الوصل على ملعب الفجيرة، بطموح التعويض، ووضع حد للنتائج غير المرضية التي جعلت «النواخذة» قاب قوسين من العودة لدوري المظاليم، بعد أن تجمد رصيد الفريق عند النقاط الأربع في المركز الأخير.

وكانت أروقة النادي الدباوي شهدت على مدى الأيام الماضية حركة دؤوبة تكللت بالتعاقد مع الثنائي الأجنبي الأردني يوسف المراشدة والبرازيلي دييجو داسيلفا لتدعيم الخط الهجومي، فضلاً عن الثلاثي المحلي حمد إبراهيم وأحمد صالح حبوش والمصري المقيم محمد فتحي على أمل أن يكونوا دعماً للفريق في المرحلة المقبلة.

وبدوره، شدد السوري محمد قويض مدرب دبا الفجيرة خلال المؤتمر التحضيري على أهمية حصد النقاط الثلاث في مواجهة الوصل، لأن المرحلة الحالية صعبة للغاية وتستدعي مضاعفة الجهود لتخطي الواقع الصعب الذي ينتظرهم في المرحلة الحاسمة من المنافسة.

وأضاف قويض: «نسعى للحد من الخطورة المعروفة للاعبي الوصل خصوصاً على مستوى اللاعبين الأجانب، ويجب أن يكون التركيز في أعلى معدلاته مع الحذر الشديد واستثمار الفرص وعاملي الأرض والجمهور»، مشيراً إلى أنه عكف خلال فترة التوقف على تشخيص حالة الفريق ورفع درجة التناغم والانسجام بين اللاعبين والتصدي للأخطاء والهفوات التي صاحبت الأداء وتسببت في نزيف الكثير من النقاط، لذلك أنتظر ردة فعل قوية وافتتاح الدور الثاني بأفضل نتيجة. ولم يخف المدرب السوري تفاؤله بارتفاع مستوى الأداء الهجومي لفريقه بعد انضمام الثنائي المراشدة وداسيلفا، وإن كان الأخير يغيب اليوم بسبب العقوبة المقررة عليه من الموسم الماضي إثر حصوله على البطاقة الحمراء أمام الشارقة في الجولة الأخيرة، بجانب المدافع ياسر سالم بداعي الإصابة.

من جانبه أكد الأردني يوسف المراشدة الذي تترقب الجماهير الدباوية ظهوره الأول اليوم، جاهزيته للمشاركة، موضحاً أنه لم يستغرب الأجواء الإيجابية التي حظي بها في النادي.