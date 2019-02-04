دادا: الإياب أصعب من الذهاب

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يخوض بني ياس مواجهته أمام الفجيرة اليوم بطموح حصد النقاط الثلاث وتسلق جدول ترتيب البطولة، حيث أنهى «السماوي» مرحلة الذهاب برصيد 18 نقطة في المركز السابع ومتساوياً مع الوحدة وعجمان بنفس الرصيد في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الكرواتي كرونسلاف جوريتش بتشكيل مكتمل الصفوف يضم كلاً من: فهد الظنحاني، وفي الدفاع أحمد دادا، حسن المحرمي، روبسون، يوسف جابر، وفي الوسط فواز عوانة، أحمد الشامسي، أورتيجا، سهيل النوبي، ليروي جورج، وفي المقدمة كوندي.

من جانبه، أكد أحمد دادا لاعب بني ياس أن مباراة اليوم أمام الفجيرة في مستهل منافسات مرحلة الإياب صعبة، مشيراً إلى أن السماوي قدم مردوداً جيداً في مباراته الأولى أمام الفجيرة في الجولة الأولى رغم تعادله 1-1، عقب استكماله 75 دقيقة من زمن المباراة حينها بعشرة لاعبين.

وقال: «منافسات مرحلة الإياب للدوري ستكون أكثر صعوبة لرغبة الجميع في إثبات وجوده وتحقيق الأفضل مع اقتراب قطار الدوري من الختام ويتعين على اللاعبين التركيز على كل مباراة ودراسة المنافس جيداً والوضع في الحسبان الظروف المختلفة لكل مباراة على حدة لتحقيق الهدف المنشود وكسب النقاط الثلاث».

وأبدى دادا جاهزيته البدنية التامة لخوض مباراة اليوم عقب تماثله للشفاء من الإصابة ومشاركته مع فريقه في مباراتي الجزيرة وحتا الوديتين، لافتاً إلى أن غيابه فترة طويلة في منافسات الدور الأول لم يكن مؤثراً على الأداء العام للسماوي لتوفر كوكبة من اللاعبين المميزين المتحفزين للمشاركة في نفس مركزه الظهير الأيمن وتقديم العطاء الوفير في الميدان.