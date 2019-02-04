شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يضم لصفوفه مقيمين من البرازيل وغانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

تعاقد «الوصل» مع البرازيلي ماتيوس أفيلينو دا سيلفا لاعب وسط، والغاني جورج دووبنج الذي يلعب مدافعاً، وسجلهما بكشفه كلاعبين من فئة المقيمين.

ويبدو أن «الإمبراطور» الذي لم يعلن عن التعاقد مع اللاعبين بشكل رسمي في موقعه، أو عبر تقديمهما لوسائل الإعلام، في طريقه للاستفادة من مجهودهما في صفوف الفريق الأول، خاصة أن كلاً منهما يبلغ من العمر 19 عاماً.

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