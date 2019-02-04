بينات: النصر رائع ويملك إمكانات المنافسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى



قال الإسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر: إنه سيعمل من أجل تقديم الأفضل مع «العميد» وتحقيق البطولات.

وقال المدرب الإسباني الذي سيقود «العميد» اليوم في أول مباراة رسمية: الأجواء في النصر رائعة للغاية وطموحي ورؤيتي لمستقبل الفريق يتوافقان تماماً مع رؤية مجلس إدارة شركة الكرة والطموح المشترك بيننا هو المنافسة بقوة على كافة البطولات التي يُشارك بها الفريق وخاصة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة كأس الخليج العربي.

وأشاد بينات باللاعبين المتواجدين في نادي النصر، مؤكداً أن العميد يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين المواطنين وكذلك الأجانب كما يتميز الفريق بوجود عنصرَي الخبرة والشباب وهو ما يضمن وجود تجانس سريع بين جميع اللاعبين حيث يؤدي اللاعبون الكبار في الفريق دورهم على أكمل وجه في احتواء اللاعبين الشباب والمنضمين حديثاً ومنحهم الثقة الكافية للانخراط داخل المجموعة.

وعن مواجهة عجمان اليوم قال: «سنواجه فريقا قويا للغاية قدم مستويات مميزة، ولكن أثق تماماً في قدرة لاعبينا على الظهور بالشكل الذي يضمن تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة».

ومن جانبه، أعرب الإسباني ألفارو نيجريدو عن تفاؤله، مؤكداً أن الطموح والآمال التي يحملها اللاعبون والجهاز الفني الجديد على عاتقهم أمام إدارة النادي وجماهيره تحتم على الجميع أن يتحلى بالروح القتالية وأن يخوض الفريق مباريات الدور الثاني بشعار الفوز ولاشيء سواه، من أجل تحسين مركزه في بطولة الدوري والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.