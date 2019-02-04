شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة بوشكريو وعودة حيواني ليد الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

علم «الخليج الرياضي» أن إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة أقالت الجزائري صالح بوشكريو مدرب فريق رجال اليد لأسباب تتعلق بتراجع مستوى «الملك»مقارنة بالمواسم السابقة. وسيتم تعيين الجزائري سفيان حيواني خلفا لبوشكريو لقيادة يد «الملك» فيما تبقى من الموسم، ويذكر ان بوشكريو قاد الشارقة للفوز بثنائية السوبر وكأس الإمارات وخسر معه كأس نائب رئيس الدولة ويحتل الشارقة حالياً المركز الثالث في دوري اليد.

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