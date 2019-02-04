برشلونة يتقدم بالصدارة.. ومصير ميسي يتحدد اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة المتصدر هزيمته الثالثة هذا الموسم، وذلك بتسجيله ثنائية حول بها تخلف النادي الكاتالوني أمام ضيفه فالنسيا بهدفين، إلى تعادل 2-2 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وتعرض ميسي، بعد الهدف الثاني للإصابة، لكنه أكمل اللقاء، وأصبح هناك الكثير من الشكوك حول مشاركته في لقاء ريال مدريد بعد غد الأربعاء في كأس إسبانيا.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكاتالونية، أن ميسي، سيخضع اليوم الاثنين إلى صور شعاعية لمعرفة خطورة إصابته في انكماش عضلات الفخذ التي عاناها ضد فالنسيا، علماً بأن الفحوص الأولية كانت إيجابية، كما أن آلام الإصابة لم تزدد أمس.

من جهته، عزز برشلونة صدارته رغم تعادله أمام فالنسيا، حيث رفع رصيده إلى 50 نقطة، بفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني الذي خسر أمس أمام ريال بيتيس صفر-1.