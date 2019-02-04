شباب الأهلي يحتفل ببطولة دوري أشبال كرة اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

توج فريق أشبال نادي شباب الأهلي دبي بطلاً لدوري الأشبال بعد فوزه على الشارقة (ب) بنتيجة 37-24 في المباراة الأخيرة من دوري فئة الأشبال والتي جرت على الملاعب الخارجية في نادي النصر، وكان فريق أشبال شباب الأهلي قد حسم البطولة لمصلحته قبل نهايتها واحتفل بكأس البطولة أمس الأول، بعدما تربع على القمة بالعلامة الكاملة من دون خسارة أو تعادل برصيد 15 نقطة مقابل 11 نقطة للشارقة (ب) صاحب المركز الثاني.

وعقب نهاية مراسم التتويج، أعرب غانم عمر المرزوقي لاعب فريق الأشبال بشباب الأهلي وهو ابن الحكم المونديالي المعروف عمر الزبير وشقيق لاعب منتخب الناشئين محمد عمر الزبير عن سعادته الكبيرة بإنجاز فريقه وقال: «نتطلع لتقديم الأفضل في البطولات القادمة وأتوجه بالشكر إلى شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي».

وأشاد بجهود المدير التنفيذي الدكتور ماجد سلطان والمشرف ماجد مصطفى على حسن الرعاية والاهتمام بفرق المراحل السنية في النادي، كما توجه بالشكر للجهازين الفني والإداري للفريق، وأكد أن اهتمام والده عمر الزبير به وبشقيقه محمد لعب دوراً مهماً في اتجاههما إلى كرة اليد التي تعتبر الرياضة المفضلة والمحببة لهما بحكم انتماء والدهما عمر الزبير إلى هذه اللعبة.

وفي بطولة دوري أقوياء اليد، فاز الشارقة على ضيفه الظفرة 28-19 ليصبح ترتيب الفرق المتنافسة على بطولة دوري الرجال بعد نهاية الأسبوع السابع من الدوري على النحو التالي: شباب الأهلي في الصدارة برصيد 18 نقطة والنصر في المركز الثاني( 17 نقطة) والشارقة في المركز الثالث برصيد 16 نقطة والوصل في المركز الرابع(15 نقطة) والجزيرة في المركز الخامس( 12 نقطة). وأسفرت نتائج مباريات الدوري العام لفئة السيدات عن فوز الجزيرة على اتش سي دي 27-21 والنصر على شباب الأهلي43-15 والنصر على اتش سي دي 31-23 والجزيرة على شباب الأهلي 19-17 وشباب الأهلي على اتش سي دي 33-25 والجزيرة على النصر 33-25 والجزيرة على اتش سي دي 32-28 والنصر على شباب الأهلي 32-31.