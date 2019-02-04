السرب بطل الجولة الأولى للمحامل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس

توج المحمل (السرب) لمالكه الحر راشد خادم المهيري بطلاً للجولة الأولى من سباق المحامل الشراعية لفئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أمس الأول بكورنيش أبوظبي وقد حصل البطل على مبلغ 30 ألف درهم كجائزة مالية بجانب المحمل النموذجي الذهبي، وكان المركز الثاني من نصيب المحمل (زلزال) لصاحبه عيسى سلطان جمعة المرزوقي، وحصل على مبلغ 27 ألف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب المحمل (سلطان الخير) لناصر إبراهيم سلطان المرزوقي، ونال مبلغ 25 ألف درهم.

وحل رابعاً في السباق الذي أقيم لمسافة 7 أميال (غازي) لمالكه أحمد سعيد سالم الرميثي وحصل على 23 ألف درهم، وخامساً جاء (داحس) لمالكه عبد الرحمن عبد الله محمد المرزوقي وحصل على مبلغ 21 ألف درهم، فيما كان المركز السادس من نصيب (العاصفة) لسيف إبراهيم حسن المرزوقي وحصل على 20 ألف درهم، وسابعاً جاء (الذيب) لزايد عبد الله غريب الحوسني وحصل على 19 ألفاً وخمسمئة درهم، وفي المركز الثامن جاء (الرائد) لمحمد سعيد عتيق المهيري وحصل على 19 ألفاً وخمسمئة درهم، وحل تاسعاً (برق) لجابر محمد جابر الحمادي، وحصل على 18 ألفاً وخمسمئة درهم، واحتل المركز العاشر (سردال) لثاني محمد ثاني مرشد الرميثي وحصل على 18 ألفاً وخمسمئة درهم.

وتوجه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالشكر إلى المشاركين في السباق، مشيداً بالتزام الجميع باللوائح والقوانين، وأكد أن السباق شهد مشاركة مميزة من قبل الشباب، وقال إن النادي يسعى دائماً للاهتمام بفئات الشباب من أجل تحفيزهم على مواصلة المسيرة مستقبلاً، والمشاركة في السباقات الكبرى التي ينظمها النادي لفئتي 43 و 60 قدماً، وغيرها من المنافسات التراثية التقليدية.